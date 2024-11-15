В сборной конфликт? Эксперт разобрал четвертое поражение Казахстана в Лиге наций

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz матч национальной сборной против Австрии в Лиге наций. Также специалист высказался о наставнике команды Станиславе Черчесове.

Накануне наша команда со счетом 0:2 уступила австрийцам и досрочно вылетела в дивизион С.

"Здесь было без шансов. Счет маленький из-за того, что наши соперники нас прощали. Они мазали и транжирили моменты. Они спокойно играли с запасом, а наши никак не могли в атаке придумать что-то. Это была не самая лучшая игра. Однако мы смогли увидеть, как должна выглядеть добротная команда. У сборной Австрии все стабильно. Они понимают, в какую игру играть с данным соперником. Замены по позициям. Все видно и понятно со стороны. Вчера они спокойно начали выпускать резерв и он оказался равноценным", - отметил Есмагамбетов.

Специалист отметил единственный и мизерный шанс казахстанцев на удачный исход, и нашел позитивный элемент в поражении.

"Возможно, если бы мы забили первые, то может быть шанс и был бы. Но по факту поражение объективное. Позитивное что-то сложно найти. Ребята выходили на замену и получили опыт", - подчеркнул специалист.

Однако самое главное, по мнению известного функционера, никому из любителей казахстанского футбола непонятен путь, по которому идет главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Я считаю, что главный тренер должен нам объяснить свой план. Он говорит, сначала о выживании в дивизионе, а затем о подготовке к отборочным матчам ЧМ. Что в итоге? Я не знаю его ходы. Это должен нам объяснить сам главный тренер. Пока мы не понимаем, что происходит в команде. Может быть в команде какие-то конфликты. Ребят не узнать. Что-то сломалось с приходом Черчесова. Он с нами играет в кошки-мышки. Кажется что-то не договаривает, что негативно сказывается на сборной", - подытожил Есмагамбетов.

Казахстан потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью в нынешнем сезоне Лиги наций. С одним баллом наша команда занимает последнее место в группе 3: она потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе B. Впереди у сборной осталась одна выездная игра с Норвегией 17 ноября.