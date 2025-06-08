В сборной Казахстана заявили о потере перед матчем отбора к чемпионату мира-2026

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев во время пресс-конференции рассказал о травме полузащитника польской "Пущи" Георгия Жукова перед матчем с Северной Македонией в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Как оказалось, у 30-летнего игрока диагностирована микротравма из-за которой он может пропустить следующую встречу национальной команды.

"Команда готовится в рабочем режиме, мы запланированный цикл провели, и сегодня у нас заключительная предыгровая тренировка. Кое-что подшлифуем, подрепетируем. В моральном плане команда готова. Есть моменты небольшие с микротравмами, Георгия Жукова, возможно, мы потеряли, но последние тесты покажут, будет ли он готов к игре", - сказал Алиев.

Ранее сборная Казахстана по медицинским причинам потеряла форварда кызылординского "Кайсара" Айбара Жаксылыкова. Его заменил нападающий "Астаны" Рамазан Каримов, однако и он получил травму.

Полную версию пресс-конференции Али Алиева можно прочитать тут.

Напомним, что встреча Казахстана с Северной Македонией в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026 состоится завтра, 9 июня, в Астане. Матч стартует в 19:00 по казахстанскому времени.

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