В сборной Казахстана объяснили роль Зайнутдинова и его главную проблему

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о роли Бахтиера Зайнтудинова в национальной команде, а также поделился мнением о травматичности игрока, сообщают Vesti.kz.

- Как бы вы охарактеризовали роль Зайнутдинова в сборной?

- Он наш ключевой игрок, лидер как на поле, так и вне его. Очень воспитанный парень, с которым всегда можно поговорить, человек, до мозга костей пропитанный своей сборной.

Но главное, что я всегда пытаюсь донести ребятам: у нас не футболисты играют и выигрывают, а сборная. Мы всегда должны быть вместе. Поэтому, если тот же Баха травмирован, а мы в таких ситуациях были уже неоднократно, кто бы его ни заменял, мы всегда едины.

- С чем связываете его повышенную травматичность?

- Может прозвучать удивительно, но мне приходит в голову частая смена позиции. В ЦСКА он играл защитником, сейчас - латералем. В сборной может действовать в середине поля. Возможно, эти частые перестроения какое-то влияние на это имеют. Хотелось бы, чтобы у него была более стабильная позиция.

- Как вы выражаетесь, Зайнутдинов - это игрок мечты Лобановского. Вы его в тренировочном процессе на скольких позициях пробовали?

- С тренировками тяжелее. Футболистов из чемпионата Казахстана я получаю раньше благодаря помощи федерации футбола, а вот игроков из других первенств - всего за два дня до первой игры. С ними приходится работать с листа. Понятно, что из-за этого есть определенные проблемы в игре. Когда ставлю Баху в середину или чуть выше, то понимаю, что он может "сделать разницу". Но тренировочных дней на новой позиции не хватает, и поэтому он не всегда оказывается способен повлиять на результат, -цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Ранее Адиев высказался по поводу перехода Зайнутдинова в "Бешикташ". Казахстанец подписал с турецким клубом долгосрочной контракт.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Предыдущим клубом Зайнутдинова был московский ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.