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Сборные
13 июля 14:19
 

Сборная Узбекистана выбрала тренера после вылета с ЧМ-2026

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Сборная Узбекистана выбрала тренера после вылета с ЧМ-2026 Сборная Узбекистана по футболу на чемпионате мира-2026. ©Depositphotos/thenews2.com

Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) приняла решение по главному тренеру национальной команды итальянцу Фабио Каннаваро после выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

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Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) приняла решение по главному тренеру национальной команды итальянцу Фабио Каннаваро после выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

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Полное доверие итальянскому рулевому

Как сообщает источник, обладатель "Золотого мяча"-2006 со стопроцентной вероятностью останется у руля сборной и будет руководить командой на Кубке Азии-2027.

Сообщается, что АФУ полностью поддерживает Каннаваро и не рассматривает вариант со сменой главного тренера.

Более того, перед итальянцем уже поставлена новая амбициозная задача — привести национальную команду к победе на Кубке Азии-2027.

Первый опыт Узбекистана на чемпионате мира

Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории выступила на чемпионате мира по футболу.

На групповом этапе команда Фабио Каннаваро потерпела три поражения: от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). В результате узбекистанцы заняли последнее место в своей группе и завершили борьбу за выход в плей-офф.

Фабио КаннавароФото: Depositphotos/VincenzoIzzo

Когда Каннаваро возглавил команду Узбекистана

Фабио Каннаваро официально возглавил сборную Узбекистана 6 октября 2025 года. После назначения чемпион мира 2006 года подписал двухлетний контракт и приступил к подготовке команды к чемпионату мира-2026.

Теперь итальянскому специалисту предстоит сосредоточиться на новом цикле, главным турниром которого станет Кубок Азии-2027, где от сборной Узбекистана будут ждать борьбы за чемпионский титул.

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