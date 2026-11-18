Сборная Узбекистана потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 60-е место в мировом списке национальных команд, передают Vesti.kz.

Узбекистан опустился в рейтинге ФИФА

В ноябрьское международное окно команда под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро провела два товарищеских матча. 12 ноября узбекистанцы уступили сборной России со счётом 2:3, хотя по ходу встречи вели с преимуществом в два мяча.

Спустя пять дней "белые волки" реабилитировались за поражение, обыграв Саудовскую Аравию со счётом 2:1. Оба гола в составе сборной Узбекистана забил Шерзод Эсанов.

Исторический год для узбекистанского футбола

Напомним, летом 2026 года сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира, который прошёл в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе команда заняла последнее место в квартете K, потерпев три поражения: от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

Ранее ФИФА приняла решение по сборной Казахстана после финиша Лиги наций.

Драматичным камбэком с голом на 92-й минуте обернулся матч сборной Узбекистана