Сборная Узбекистана потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 60-е место в мировом списке национальных команд, передают Vesti.kz.Узбекистан опустился в рейтинге ФИФА
В ноябрьское международное окно команда под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро провела два товарищеских матча. 12 ноября узбекистанцы уступили сборной России со счётом 2:3, хотя по ходу встречи вели с преимуществом в два мяча.
Спустя пять дней "белые волки" реабилитировались за поражение, обыграв Саудовскую Аравию со счётом 2:1. Оба гола в составе сборной Узбекистана забил Шерзод Эсанов.Исторический год для узбекистанского футбола
Напомним, летом 2026 года сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира, который прошёл в США, Канаде и Мексике.
На групповом этапе команда заняла последнее место в квартете K, потерпев три поражения: от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
Ранее ФИФА приняла решение по сборной Казахстана после финиша Лиги наций.
Драматичным камбэком с голом на 92-й минуте обернулся матч сборной Узбекистана