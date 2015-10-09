Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед матчами отбора к ЧМ-2026

Нападающий грозненского "Ахмата" и национальной сборной Казахстана Максим Самородов готов принять участие в ближайших играх квалификации чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

В матче 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (3:0) казахстанец получил повреждение спины, однако ситуация оказалась не столь серьезной.

"После стыка Макс почувствовал дискомфорт, и заменился, чтобы не рисковать. Сейчас с ним все хорошо — обошлось без последствий", — цитирует источника, близкого к "Ахмату", ASnews.kz.

Самородов уже приступил к полноценным тренировкам и готовится к игре с "Оренбургом", которая пройдет 30 сентября. Таким образом, вингер, включенный в заявку на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026, избежал серьезной травмы.

Напомним, после разгромного поражения от Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев объявил об уходе в отставку. Однако Казахстанская федерация футбола пока официально не приняла его заявление и не сообщила о возможном преемнике.

В октябре сборную ждут два матча: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября в гостях у Северной Македонии. Оба поединка пройдут в рамках квалификации ЧМ-2026.

Турнирная таблица группы J:

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)

Бельгия – 10 (4)

Уэльс – 10 (5)

Казахстан – 3 (5)

Лихтенштейн – 0 (5)

Оставшиеся матчи Казахстана в отборе к ЧМ-2026:

10 октября. Казахстан – Лихтенштейн

13 октября. Северная Македония – Казахстан

15 ноября. Казахстан – Бельгия

Назван новый кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана