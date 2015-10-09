Черчесов принял решение по Самородову на матч против Дзюбы

Грозненский "Ахмат" обнародовал стартовый состав на матч десятого тура РПЛ-2025/26 против "Акрона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в Грозном и начнется в 16:00 по казахстанскому времени.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов включил нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в стартовый состав.

Стартовый состав "Ахмата":

Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Надер Гандри, Максим Сидоров, Усман Ндонг, Лечи Садулаев, Исмаэл Силва, Эгаш Касинтура, Мануэл Келиано, Максим Самородов, Георгий Мелкадзе.

Отметим, что в текущем сезоне Самородов провел девять матчей в РПЛ, оформив один ассист.

Добавим, что в составе "Акрона" выступает известный российский футболист Артем Дзюба. Он также выйдет в стартовом составе.

Напомним, Черчесов в 2024 году тренировал сборную Казахстана, которая сыграла под его руководством шесть матчей. Национальная команда за этот период сумела один раз сыграть вничью и потерпела пять поражений. Общий счет 0:15.