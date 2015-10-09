Дебютный гол Оразова перевернул ход матча "Елимай" - "Ордабасы" в КПЛ

Семейский "Елимай" обыграл шымкентский "Ордабасы" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ), завершив встречу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт уже на 3-й минуте: нападающий "Ордабасы" Эльхан Астанов воспользовался ранним шансом и вывел гостей вперед.

В течение большей части встречи казалось, что гости удержат победу, однако ближе к концу игры хозяева сумели переломить ход поединка. На 84-й минуте полузащитник Рамазан Оразов забил свой первый гол за новую команду. А на 95-й минуте Роман Муртазаев принёс семейчанам важную победу.

Благодаря этому результату "Елимай" набрал 42 очка и догнал "Актобе" в турнирной таблице, в то время как "Ордабасы" с 31 баллом остался на восьмом месте.