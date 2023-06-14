Сборная Казахстана прибыла в Италию на матч отбора к Евро-2024

Футболисты сборной Казахстана прибыли в Италию, где у них запланирован матч с Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2024. Встреча состоится в ночь на 17 июня в Парме, сообщают Vesti.kz.

Она пройдет на стадионе "Эннио Тардини" и начнется в 00:45 по времени Астаны.

А в ночь на 20 июня казахстанцы сыграют в Белфасте с Северной Ирландией. Начало матча - в 00:45.

C окончательным составом сборной Казахстана на предстоящие игры можно ознакомиться здесь. Подробности состава сборной Сан-Марино приведены по этой ссылке.

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →