Сборная Казахстана прибыла в Италию на матч отбора к Евро-2024

Футболисты сборной Казахстана прибыли в Италию, где у них запланирован матч с Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2024. Встреча состоится в ночь на 17 июня в Парме, сообщают Vesti.kz.
Она пройдет на стадионе "Эннио Тардини" и начнется в 00:45 по времени Астаны.
А в ночь на 20 июня казахстанцы сыграют в Белфасте с Северной Ирландией. Начало матча - в 00:45.
C окончательным составом сборной Казахстана на предстоящие игры можно ознакомиться здесь. Подробности состава сборной Сан-Марино приведены по этой ссылке.
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