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Новости спорта Футбол Сборные

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Что нужно знать о составе сборной Сан-Марино: они дешевле Алипа и у них есть аргентинцы

Что нужно знать о составе сборной Сан-Марино: они дешевле Алипа и у них есть аргентинцы
©UEFA

Следующим соперником сборной Казахстана по футболу в отборочном цикле Евро-2024 будет национальная команда Сан-Марино. Матч между ними пройдет в ночь на субботу, 17 июня. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем выделяется состав этой европейской сборной.

По итогам стартовых двух туров в активе сан-маринцев ни одного набранного очка. Команда дома проиграла Северной Ирландии (0:2), а затем в гостях уступила Словении (0:2). В матче с Казахстаном они рассчитывают хотя бы частично исправить сложившуюся ситуацию.

Сборная Сан-Марино проиграла всухую 11 последних матчей в турнирах, проводимых УЕФА. Последний гол команды был забит в сентябре 2021-го, когда последовал разгром от Польши со счетом 1:7. В той встрече голом престижа отметился Никола Нанни.

За всю историю официальных матчей игроки сборной Сан-Марино забили 28 мячей, и лучшим бомбардиром команды является Анди Сельва. Бывший нападающий провел в футболке национальной команды 74 матча и забил восемь голов в период с 1998 по 2016 годы. Что касается текущих футболистов сборной, то лишь у нескольких из них есть по одному мячу за главную команду страны.

Суммарная стоимость игроков сборной Сан-Марино равна 970 тысячам евро. К примеру, один Нуралы Алип (1,2 миллиона) или Марат Быстров (один миллион) стоит дороже, не говоря уже о Бахтиере Зайнутдинове (пять миллионов). 

Из тех футболистов, которые были в заявке на мартовскую игру со Словенией, 18 выступают в чемпионате Сан-Марино, один футболист защищает клубные цвета непрофессионального итальянского клуба, а еще по два исполнителя принадлежат командам из Серии С и Серии D (третий и четвертый дивизионы Италии).

Большинство из игроков являются уроженцами Сан-Марино и коренными жителями государства (19/23). Один футболист родился в Италии, еще трое - в Аргентине. Любопытно, что в составе европейской национальной команды есть сразу три бывших аргентинца.

Главный тренер сан-маринцев 54-летний Фабрицио Костантини работал исключительно на родине. Сначала он тренировал несколько клубов местного чемпионата, а в ноябре 2021-го был приглашен в сборную.

На бумаге у сборной Казахстана есть все основания считаться безоговорочным фаворитом противостояния и доказать это на деле. Особая мотивация будет и у Зайнутдинова, которому не хватает двух мячей до повторения рекорда по количеству забитых мячей в футболке сборной. Статистически получилось, что Сан-Марино - одна из худших сборных Европы по пропущенным голам в последние годы. Поэтому шансы отличиться у лидера казахстанской дружины действительно хорошие.

Напомним, что в июне сборная Казахстана также сыграет с командой Северной Ирландии. Эта встреча пройдет в гостях 19 июня. 

Фото: UEFA©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Алип Нуралы Быстров Марат Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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