Сборная Казахстана объявила состав на ответный матч Лиги наций с Молдовой

Сборная Казахстана по футболу объявила состав на ответный стыковой матч Лиги наций с командой Молдовы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, Андрей Карпович решил выставить на игру следующих игроков:

вратарь: Игорь Шацкий;

защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Марат Быстров;

полузащитники: Асхат Тагыберген, Исламбек Куат;

нападающие: Бактиер Зайнутдинов, Владислав Васильев, Абат Аимбетов.

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Напомним, встреча пройдет 29 марта на "Астана Арене" и начнется в 20:00. Прямая трансляция доступна здесь.

Первый матч в Кишиневе завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.

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Победитель противостояния сохранит место в дивизионе С на сезон-2022/23 и сыграет в группе со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. Проигравший вылетит в лигу D, где сыграет с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.