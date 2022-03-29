Прямая трансляция матча Лиги наций Казахстан - Молдова

Сегодня, 29 марта, сборная Казахстана по футболу проведет ответный матч плей-офф Лиги наций против команды Молдовы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречу из Нур-Султана в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Игра начнется в 20:00 по столичному времени. Также просмотр матча будет доступен на официальном сайте вещателя.

Прямая трансляция матча Казахстан - Молдова на Qazsport

Напомним, что сборная Казахстана в первом матче в Кишиневе одержала волевую победу - 2:1. В случае успеха в этом противостоянии национальная команда сохранит прописку в дивизионе C, где ее соперниками в предстоящем розыгрыше будут Словакия, Беларусь и Азербайджан.

Накануне своими ожиданиями перед игрой поделился главный тренер сборной Казахстана Андрей Карпович.