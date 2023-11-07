Сборная Казахстана начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:35
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к решающим матчам в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

В ноябре подопечные Магомеда Адиева проведут два матча. 17 ноября Казахстан примет Сан-Марино, а через три дня сыграет на выезде против Словении. 

Учебно-тренировочный сбор команды проходит в Астане. До 10 ноября УТС будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный состав.

Между тем, сборной Казахстана уже произошли изменения. Подробности - здесь.

В России "разоблачили" Зайнутдинова и оценили работу Адиева в сборной Казахстана

Напомним, после 8 туров Казахстана с 15 очками занимает третье место в отборочной группе. лидируют Словения и Дания (по 19 баллов).

 

 

 

 

 

 

 

Фото: КФФ

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:52
Сборные
Впервые после Роналдо: историческое событие произошло в сборной Бразилии
Сегодня , 11:11
Сборные
Новичок сборной Казахстана сделал ассист и помог европейскому клубу разгромить соперника
Сегодня , 10:35
Сборные
Сборная Казахстана начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2024
Сегодня , 00:05
Сборные
КФФ обратилась к Валиуллину после возвращения в сборную Казахстана спустя два года
Вчера , 23:34
Сборные
В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024
Вчера , 15:51
Сборные
Сыграет против Сан-Марино? Полузащитник "Кайрата" готов заменить Тагыбергена в сборной Казахстана
5 ноября, 21:55
Сборные
Назван состав молодежной сборной Казахстана на матч против Мальты в отборе на Евро-2025
5 ноября, 17:10
Сборные
Месси поделился воспоминаниями о триумфе на ЧМ-2022
5 ноября, 15:02
Сборные
"Я был удивлен". Валиуллин - о возвращении в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации
2 ноября, 12:06
Сборные
У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина
© 2008 - 2023 ТОО «EML»