В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024

Сборной Казахстана осталось провести два матча в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
17 ноября национальная команда сыграет в Астане с Сан-Марино, а в ночь на 21 встретится на выезде со Словенией.
Отметим, что до 10 ноября сбор будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный список национальной команды.
Дайджест:
- По решению тренерского штаба вместо Эльхана Астанова в сборную был вызван Максим Федин из "Ордабасы";
- Бекхан Шайзада, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Багдат Каиров присоединятся к тренировкам завтра, 7 ноября;
- Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко придут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА;
- В связи с полученной травмы Самат Жарынбетов пропустит ноябрьский УТС;
- Бахтиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев присоединятся к команде 12-13 ноября;
Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H. Лидерами являются Словения и Дания, у которых по 19 баллов.
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