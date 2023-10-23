В России "разоблачили" Зайнутдинова и оценили работу Адиева в сборной Казахстана

Российский комментатор Роман Нагучев в интервью Zara Sport оценил работу Магомеда Адиева на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу, а также высказался об игре Бахтиера Зайнудинова, сообщают Vesti.kz.



– Бахтиер Зайнутдинов оформил дубль в этом матче (Финляндии). И после этого стал рекордсменом сборной Казахстана по забитым мяча. Как оцениваете его игру в этом матче?

– Зайнутдинов – это игрок, который редко опускается ниже своего уровня. Он надежный и как человек, и как футболист. Ты можешь положиться на все его качества. Он лидер, отличный футболист. То, что он играет в Турции, и, возможно, будет в чемпионате выше уровнем, говорит об его мастерстве. Он лидер сборной Казахстана. Он спокойный игрок, который может решать судьбу игр в концовках. Наличие такого игрока в составе любой команды уже довольна весомая часть успеха. Меня не удивляет как Зайнутдинов играет, просто приятно видеть, что этот уровень раз за разом подтверждается.

– Магомед Адиев тренирует команду с начала 2022 года. Как вы бы охарактеризовали его работу? Какие моменты выделили бы? Есть ли в его работе тренерский стиль, который выделяет его от других тренеров?

– Магомед Адиев – классический пример, когда тренер не только прекрасно разбирается в игре, но и понимает сильные, слабые стороны своей команды. Он знает, какие слова подобрать, знает, что есть футболисты, которым не нужно объяснять, как играть. Например, Оразов, Тагыберген, Зайнутдинов. Это лидеры команды. Самое крутое, что сборная Казахстана переключается от пассивной игры до высокого прессинга. Это, как правило, происходит, если между тренером и командой прекрасные взаимоотношения, и тренеры понимают, как донести свою игру. Это, наверное, отличительная способность Магомеда Адиева. Он очень хорошо знает возможности своей команды. И она не делает того, что не умеет. Адиев идеально использует свои сильные стороны ровно в тот момент, когда это необходимо. Матчи против Дании и Финляндии тому пример.

После восьми туров Казахстан с 15 очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют Словения и Дания (по 19 баллов).

Следующие матчи в отборе на Евро-2024 сборная Казахстана проведет 17 и 20 ноября - с Сан-Марино (дома) и Словенией (на выезде).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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