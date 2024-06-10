Сборная Казахстана по футболу узнала последствия ухода Адиева

Национальная сборная Казахстана по футболу упала в рейтинге ФИФА после поражения в товарищеском матче с Арменией, передают Vesti.kz.

По данным сайта статистики football-ranking.com, Казахстан находится на 104-й строчке. В активе нашей команды 1198,85 баллов, она располагается между Гватемалой (1199,21) и Мадагаскаром (1197,81).

В прошлом году национальная команда входила в топ-100 мирового рейтинга.

Напомним, что 7 июня Казахстан сыграл против Армении и проиграл со счетом 1:2. Эта игра стала первой для национальной команды после ухода Магомеда Адиева. Его пост перешел другому россиянину Станиславу Черчесову.

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Добавим, что сборная Казахстана в последних матчах в плей-офф Лиги наций проиграла Греции (0:5) и Люксембургу (1:2).