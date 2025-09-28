Российский тренер сделал заявление о работе в сборной Казахстана

Экс-главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал потенциальное назначение в сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

— "В нашей профессии много намерений, разговоров и звонков в духе: "Если вдруг что…". Однако путь до подписания контракта очень длинный, поэтому пока комментировать нечего. А интересно ли возглавить сборную? Конечно, такого опыта у меня еще не было", — сказал Ташуев.

"Я уверен в своей компетентности, так что хотелось бы выстроить свой футбол. Действовать с позиции силы – постоянно атаковать и доминировать, – а также раскрывать потенциал игроков. Поначалу в том же "Ахмате" мне говорили, что Самородова надо отдавать в аренду, а затем он стал одним из ведущих футболистов", — добавил специалист.

Напомним, после сокрушительного поражения от сборной Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев заявил о своей отставке. Однако Казахстанская федерация футбола пока не утвердила его решение и не сообщила, кто может возглавить команду в дальнейшем.

В октябре казахстанцев ждут два матча отбора на чемпионат мира-2026: 10-го числа дома против Лихтенштейна и 13-го — на выезде против Северной Македонии.

Ранее Сергей Ташуев признался, что входит в шорт-лист двух сборных постсоветского пространства. В то же время КФФ рассматривает различные кандидатуры.

Последним клубом 66-летнего россиянина был грозненский "Ахмат", который он покинул в мае текущего года.

