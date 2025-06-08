Роналду сделал заявление перед противостоянием с Ямалем в финале Лиги наций

В ночь с 8 на 9 июня состоится финал Лиги наций, в котором сборная Португалии во главе с капитаном Криштиану Роналду встретится с национальной командой Испании. В преддверии важнейшего матча легендарный форвард сделал эмоциональное заявление, передают Vesti.kz.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" обратился к фанатам национальной сборной, заявив, что он вместе с командой готов к сотворению истории.

"Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра - день, чтобы снова творить историю", - написал Роналду в X.

Эти слова капитана сборной Португалии стали боевым посланием болельщикам и команде перед ключевой встречей. Роналду не скрывает мотивации и нацелен на очередной международный трофей в своей карьере.

Матч обещает стать настоящим украшением турнира. Особое внимание приковано к дуэли Роналду и 17-летнего вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямала, ставшего главным открытием сборной Испании за последние годы.

Португалия намерена завоевать второй титул Лиги наций в своей истории - первый был выигран в 2019 году.

Матч финала Лиги наций Португалия - Испания стартует в 00:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию можно найти по ссылке.

Роналду вернулся в Европу и раскрыл ближайшую цель