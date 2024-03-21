Популярный интернет-портал Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на "Золотой мяч" в 2024 году - приз, вручаемый лучшему футболисту по итогам года, передают Vesti.kz.

Первую строчку по-прежнему занимает полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Следом за ним располагаются нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

Из первой десятки выбыл форвард "Интера" Лаутаро Мартинес - с девятого места он опустился на 16-е. Его заменил Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико", прежде занимавший 12-ю строчку.

Любопытно, что в топ-20 фаворитов входят Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец потерял две позиции и опустился на 19-е место, а аргентинец остался на 20-м. Напомним, что Месси выигрывал "Золотой мяч" восемь раз, а Роналду – пять.

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Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем ("Реал")

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4. Филип Фоден ("Манчестер Сити")

5. Родри ("Манчестер Сити")

6. Харри Кейн ("Бавария")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Винисиус Жуниор ("Реал")

9. Антуан Гризманн ("Атлетико")

10. Букайо Сака ("Арсенал")

11. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

12. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

13. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

14. Деклан Райс ("Арсенал")

15. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

16. Лаутаро Мартинес ("Интер")

17. Флориан Виртц ("Байер")

18. Родриго ("Реал")

19. Криштиану Роналду ("Аль-Наср")

20. Лионель Месси ("Интер Майами").

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