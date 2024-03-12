Резерв "Астаны" и талант из России. Кого отцепили из сборной Казахстана на матч за Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сделал окончательный выбор игроков перед матчем с Грецией и в итоговом составе не оказалось несколько заметных фамилий. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто был в расширенном списке и был отцеплен перед стартом сбора.

Начнем с оборонительной линии. Вратарская бригада постепенно все четче вырисовывается в глазах тренерского штаба. За спиной Игоря Шацкого как правило теперь находятся Бекхан Шайзада и Данил Устименко. Вклиниться в эту тройку остальным не так просто. В этот раз в расширенном списке был Александр Заруцкий, Адиев ценит его позитивный настрой, несмотря на роль запасного, однако мы видим, что игрок "Астаны" не получает практику в своем клубе, в отличие от коллег.

По фланговым защитникам у сборной на сей раз был достаточно широкий выбор. В итоге, Адиев включил аж трех игроков на каждую бровку, но даже в такой конфигурации мест не нашлось Тимуру Досмагамбетову и Льву Скворцову. У опытного латераля "Астаны" опять же мало практики, как в клубе, так и в сборной он дублер Яна Вороговского. При этом, в сборной конкуренцию на левом фланге повысили представители "Тобола" - Роман Асранкулов и Руслан Валиуллин, именно они по сути вытеснили из состава Досмагамбетова.

Яркий дебют Льва Скворцова за сборную в прошлом году, к сожалению, не привел к дальнейшему прогрессу. У 24-летнего фулбека мало практики в "Химках", в связи с чем его из обоймы подвинул старательный и стабильный Адильхан Танжариков из "Актобе". Но Адиев при этом всегда отмечает, что верит в Скворцова и видит его как потенциального игрока сборной.

Из средней линии выпали сразу три кандидата. Самое предсказуемое решение - отказ от Самата Жарынбетова. Опорник в этом году перешел в "Ордабасы", но нельзя сказать, что он прибавил в игровом уровне, на данный момент он рассматривается как игрок ротации в Шымкенте, поэтому его отсутствие в главной команде страны объяснимо.

Вне ростера сборной на сей раз оказался и Арман Кенесов. Полузащитник "Актобе" получил повреждение на сборах и не до конца восстановился к старту, в частности он пропустил первый матч клуба в КПЛ.

Еще один представитель "Астаны" отцепленный от сборной - это Владислав Прокопенко. Его изначальное появление в расширенном списке вызвало удивление, ведь на сборах полузащитник никак не выделялся, более того, в двух матчах нового сезона чемпионата Казахстана он не получил ни одной игровой минуты. Адиев отметил, что Прокопенко ему по-прежнему интересен, но прямо добавил - игроку следовало бы уйти в аренду в команду попроще. При этом, зимой была информация, что "Астана" предлагала Владиславу вариант с арендой, однако он отказался.

Наконец, самая актуальная новость последних дней относительно состава сборной - вызов Ивана Свиридова. Форварда "Елимая" сначала отправили в состав молодежной сборной Казахстана, однако из-за травмы Рамазана Каримова в срочном порядке подняли до национальной команды.

Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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