Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций

Ресурс azerisport.com обнародовал стартовый состав сборной Азербайджана на заключительный матч группового раунда Лиги наций против команды Казахстана в Баку, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первом матче казахстанцы выиграли со счетом 2:0.
Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и поднялись в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.
"По сравнению с матчем против Словакии произошло лишь одно изменение. Вместо Ричарда Алмейды в центре поля появится другой хавбек "Карабаха" Филип Озобич. Если не произойдет ничего неожиданного, то с первых минут Джанни Де Бьязи выпустит на поле следующих игроков:
Шахруддин Магомедалиев, Ходжат Хагверди, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Филип Озобич, Эмин Махмудов, Эдди Исрафилов, Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов", - пишет ресурс.
Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.
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