Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций

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Сегодня 13:25
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Ресурс azerisport.com обнародовал стартовый состав сборной Азербайджана на заключительный матч группового раунда Лиги наций против команды Казахстана в Баку, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первом матче казахстанцы выиграли со счетом 2:0.

Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и поднялись в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.

"По сравнению с матчем против Словакии произошло лишь одно изменение. Вместо Ричарда Алмейды в центре поля появится другой хавбек "Карабаха" Филип Озобич. Если не произойдет ничего неожиданного, то с первых минут Джанни Де Бьязи выпустит на поле следующих игроков:

Шахруддин Магомедалиев, Ходжат Хагверди, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Филип Озобич, Эмин Махмудов, Эдди Исрафилов, Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов", - пишет ресурс.

Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.

Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Азербайджан Сборная РК по футболу Лига наций

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