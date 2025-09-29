Решена судьба назначения российского тренера в сборную Казахстана

Экс-главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев близок к назначению в воронежский "Факел", передают Vesti.kz.

По данным российского инсайдера Ивана Карпова, 66-летний специалист в ближайшее время вновь возглавит клуб из ФНЛ. Он сменит Игоря Шалимова, с которым руководство приняло решение расстаться.

Отмечается, что Ташуев уже работал в Воронеже, но в апреле 2024 года покинул пост по семейным обстоятельствам. При этом спустя сутки после ухода он заявил, что все его проблемы решены.

Последние годы карьеры Ташуева складываются весьма необычно: его назначения чередуются между "Ахматом" и "Факелом". Так, в последние сезоны специалист успел поработать в обоих клубах поочерёдно.

Напомним, ранее сообщалось, что Ташуев мог вести переговоры с Федерацией футбола Казахстана о возможной работе со сборной. Сам тренер отвечая на вопрос о возможном назначении заявил, что хотел бы поработать с национальной командой и готов был бы строить атакующий и доминирующий стиль игры. Однако теперь, по данным источника, этот вариант отпал — специалист продолжит карьеру в России.

