Прямая трансляция матча Казахстан - Уэльс в отборе на ЧМ-2026

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уэльса, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице и начнется в 19:00. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнется в 18:50.

Накануне национальная команда провела предматчевую тренировку, а перед прессой выступили главный тренер Али Алиев и защитник Нуралы Алип.

Добавим, 7 сентября подопечные Алиева сыграют на выезде с Бельгией.

Напомним, сборная Казахстана представлена в группе J вместе с командами Северной Македонии, Уэльса, Бельгии и Лихтенштейна.