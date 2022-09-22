"Поздравляю Казахстан, молодцы!". Автор гола Беларуси - об игре в Лиге наций

Полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий подвел итоги матча Лиги наций против команды Казахстана. Он стал автором единственного гола в составе гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Астане, завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Благодаря этой победе хозяева впервые в истории вышли в дивизион B, а также могут побороться за выход на Евро-2024.
- Что не получилось в сегодняшней игре?
- В первую очередь не получилось впереди сыграть. Было много борьбы. Не очень много создавали впереди.
- Вы сегодня забили гол, но насколько итоговый результат сказывается на вашем настроении?
- Конечно, настроение не очень хорошее, проиграли. Были моменты, но второй гол сами себе привезли. Немного не повезло нам. Поздравляю Казахстан с выходом (из группы), молодцы!
- Есть ли цель зацепиться хотя бы за третью строчку в оставшейся игре?
- Конечно. Мы и сюда ехали за положительным результатом. В следующей игре будем играть только на победу, отступать некуда.
- Что изменилось по сравнению с домашней игрой против Казахстана?
- Я не знаю, так как я дома не играл. Ничего сверхъестественного, считаю, ребята не показали. Равная игра.
- Сказалось ли на Ваших играх в этом цикле то, что фактически домашних матчей не было (белорусы принимали соперников на нейтральном поле. - Прим. автора)?
- Конечно, конечно сказалось. Там своя атмосфера, это сто процентов.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
Отметим, что после этого матча сборная Беларуси осталась на последней строчке в таблице, а Казахстан завершит турнир матчем в Баку с Азербайджаном.