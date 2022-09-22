"Поздравляю Казахстан, молодцы!". Автор гола Беларуси - об игре в Лиге наций

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Новости спорта Футбол Сборные
22 сентября 23:10
©Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов

Полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий подвел итоги матча Лиги наций против команды Казахстана. Он стал автором единственного гола в составе гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Астане, завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Благодаря этой победе хозяева впервые в истории вышли в дивизион B, а также могут побороться за выход на Евро-2024.

- Что не получилось в сегодняшней игре?

- В первую очередь не получилось впереди сыграть. Было много борьбы. Не очень много создавали впереди. 

- Вы сегодня забили гол, но насколько итоговый результат сказывается на вашем настроении?

- Конечно, настроение не очень хорошее, проиграли. Были моменты, но второй гол сами себе привезли. Немного не повезло нам. Поздравляю Казахстан с выходом (из группы), молодцы!

- Есть ли цель зацепиться хотя бы за третью строчку в оставшейся игре?

- Конечно. Мы и сюда ехали за положительным результатом. В следующей игре будем играть только на победу, отступать некуда.

- Что изменилось по сравнению с домашней игрой против Казахстана?

- Я не знаю, так как я дома не играл. Ничего сверхъестественного, считаю, ребята не показали. Равная игра.

- Сказалось ли на Ваших играх в этом цикле то, что фактически домашних матчей не было (белорусы принимали соперников на нейтральном поле. - Прим. автора)?

- Конечно, конечно сказалось. Там своя атмосфера, это сто процентов.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Отметим, что после этого матча сборная Беларуси осталась на последней строчке в таблице, а Казахстан завершит турнир матчем в Баку с Азербайджаном.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Казахстан Беларусь

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