Появилось видео новичка сборной Казахстана перед играми отбора на Евро-2024

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Сегодня 21:39
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) опубликовала видео прибытия игроков в расположение национальной команды перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Среди них был замечен и новичок команды Александр Зуев, получивший казахстанское гражданство.

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"Собрались в Алматы. Тренировочный сбор продлится до 13-го числа. Все футболисты в сборе, только Бахтиер Зайнутдинов присоединится после финала Кубка России 11 июня", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что Казахстан две игры проведет на выезде - 16 июня против Сан-Марино, а 19-го - против Серверной Ирландии. Североирландская команда уже огласила состав.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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