Чемпион Европы обратился к болельщикам после смены гражданства и вызова в сборную Казахстана

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев сделал заявление после получения гражданства Казахстана и вызова в национальную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.

"Друзья, я официально получил паспорт Казахстана, и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку в сборной.

Большое спасибо казахстанским болельщикам за множество сообщений в соцсетях в последние месяцы, вы тоже повлияли на мое решение. Чувствую вашу поддержку и очень хочу порадовать.

Спасибо большое федерации за предоставленную возможность. Выступать за Казахстан – большая честь для меня, и я сделаю все возможное, чтобы принести пользу нашей сборной. Алға Қазақстан!", - написал футболист в своем Telegram-канале.