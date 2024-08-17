Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 10:00
 

"Подписав контракт, кинет всех". В России высказались об "уходе" Черчесова из сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Подписав контракт, кинет всех". В России высказались об "уходе" Черчесова из сборной Казахстана ©Tengri Sport, Антон Алексеев

Российский журналист и комментатор Константин Генич высказался о слухах вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Ранее появилась информация, что наставник станет тренером болгарского "Лудогорца", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Российский журналист и комментатор Константин Генич высказался о слухах вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Ранее появилась информация, что наставник станет тренером болгарского "Лудогорца", сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Названо место проведения финала Кубка Казахстана-2024
Сегодня 13:00  
Стали известны судьи матча "Астаны" за выход в группу еврокубков
Сегодня 14:30  

В интервью "Матч ТВ" Генич усомнился в том, что Черчесов будет отвлекаться на что-либо в данный момент, ведь он недавно стал тренером сборной Казахстана и готовится к официальному дебюту на этому посту.

"Конечно, никакого "Лудогорца" у Черчесова не будет. Он еще ни одного матча не провел в качестве тренера сборной Казахстана, нужно готовиться к дебютной игре. Поэтому такие вбросы относительно его перехода в европейский футбол абсолютно бессмысленны.

Черчесов - мой друг, я хорошо знаю этого человека. Никогда в жизни он не поступил бы так, как подают. Только начав работать с командой и подписав контракт, тут же кинет всех и не будет журналистам отвечать правильно… Черчесов в "Лудогорце" - нет такой истории", - цитирует его слова "Чемпионат".

Ранее болгарские СМИ распространили информацию, что Черчесов может возглавить "Лудогорец" после 17 августа. Однако сам тренер назвал это бредом.

Футбол Сборная РК по футболу Черчесов Станислав Казахстан Россия Болгария

Реклама

Живи спортом!