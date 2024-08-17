Клопп подтвердил возвращение в тренерство
©IG/kloppo
Немецкий специалист Юрген Клопп вернется к работе тренером. По крайней мере, на один матч, сообщают Vesti.kz.
Немецкий специалист Юрген Клопп вернется к работе тренером. По крайней мере, на один матч, сообщают Vesti.kz.
Бывший наставник "Ливерпуля" возглавит одну из команд в прощальном матче польских экс-игроков "Боруссии Д" Якуба Блащиковски и Лукаша Пищека. Юрген работал с ними как раз в Дортмунде.
Прощальный выставочный матч с участием двух легенд клуба пройдет на домашнем стадионе шмелей - "Сигнал Идуне Парк" - 7 сентября.
Отметим, что этим летом 57-летний Клопп объявил о завершении тренерской карьеры. Это случилось после ухода с поста тренера "Ливерпуля".
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