Стали известны судьи матча "Астаны" за выход в группу еврокубков

Первый матч между норвежским "Бранном" и "Астаной" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций обслужит бригада арбитров из Словении. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Встреча пройдет в четверг, 22 августа, в Норвегии. Главным судьей назначен Давид Смайц, а помогать ему будут ассистенты Александар Касапович и Давид Габровец. Четвертый рефери - Александар Маткович, а за VAR отвечают Асмир Сагркович и Ален Борошак.

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния пробьется в групповой этап турнира.

Любопытно, что сборные Словении, Норвегии и Казахстана этой осенью сыграют в одной группе Лиги наций.