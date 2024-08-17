Названо место проведения финала Кубка Казахстана-2024

Решающий матч Кубка Казахстана-2024 пройдет в Алматы. В нем сыграют "Актобе" и "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Qfl.kz.

Сообщается, что финальный матч этого турнира в 15-й раз в истории пройдет на "Центральном" в Алматы. В последний раз там проходил финал в 2016 году.

В финале схлестнутся "Актобе" и "Атырау". Для первых это четвертый финал Кубка Казахстана (победа была в 2008-м), а для вторых - пятое участие в решающей встрече (победа была в 2009-м).

Решающий матч пройдет в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по казахстанскому времени.