Черчесов отреагировал на свой "уход" из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о переговорах с болгарским "Лудогорцем", сообщают Vesti.kz.

Ранее болгарские СМИ распространили информацию о том, что Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера "Лудогорца".

- Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии как утверждают местные издания?

- Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из "Лудогорца" ко мне не обращался - а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!

6 сентября сборная Казахстана сыграет в Алматы с Норвегией в рамках Лиги наций. Для Черчесова это будет дебютный матч в национальной команде.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.