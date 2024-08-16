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Мировой футбол
Вчера 09:53
 

Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности

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Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности ©x.com/AlNassrFC

Нападающий "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду назвал три секрета своей результативности, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду назвал три секрета своей результативности, сообщают Vesti.kz.

"Сон, тяжелая работа и восстановление. Новый сезон, та же цель", - написал Роналду в своем Instagram.


Роналду играет за команду с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон.

В сезоне 2023/2024 он провел 45 матчей за клуб во всех соревнованиях, отметился 44 голами и 13 результативными передачами, включая 35 мячей, забитых в саудовской Про-Лиге. В отборочном цикле к Евро-2024 Роналду сыграл девять матчей за сборную Португалии, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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