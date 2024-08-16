Главные причины провала "Ордабасы" в еврокубках или пособие, как делать не надо

Действующие чемпионы Казахстана из "Ордабасы" провалили еврокубковую кампанию 2024/25 и вновь остались без групповой стадии. В этом году у южан были отличные шансы закрыть череду неудач и привезти в Шымкент евроосень. Но по ряду причин достичь задач не удалось. Корреспондент Vesti.kz назвал пять факторов провала "Ордабасы" в еврокубках.

Команда ограничилась в этом евросезоне шестью матчами в трех противостояниях. Из Лиги чемпионов коллектив Александра Седнева был выбит молдавским "Петрокубом" - 0:1 (0:0, 0:1). В Лиге конференций клуб с большим трудом прошел "Дифферданж" из Люксембурга - 4:4 (0:1, 4:3, 4:3 - пен), но уступил в третьем круге армянскому "Пюнику" - 0:2 (0:1, 0:1).

Забили только в одном из шести матчей

Проведя шесть игр в еврокубках, "Ордабасы" порадовал голами только в одном из них. "Петрокубу" и "Пюнику" команда не забила ни разу за 180 минут. В гостях не удалось вскрыть оборону "Дифферданжа", и лишь дома в игре с ними шымкентцы покуражились, забив четыре мяча.

Но это ли показатель? Ведь за 450 с лишним минут в остальных пяти играх команда не забила ни разу. И это коллектив, в котором точно нет недостатка игроков линии атаки (привет Жасуру Яхшибоеву, Всеволоду Садовскому, Артему Беседину, Дембо Дарбо, Шахбозу Умарову и остальным).

Ужасная реализация моментов, хотя шансы были

Несмотря на такую статистику и всего четыре забитых мяча против семи у соперников, футболисты "Ордабасы" куда чаще били по воротам. За шесть встреч они нанесли 84 удара, а противники пробили 60 раз.

28 из 84 ударов пришлись на ответный домашний матч с "Дифферданжем", где Бауыржан Исламхан еще и не забил пенальти. Самой пассивной в этом плане стала последняя гостевая игра с "Пюником", где за 90 минут команда Седнева нанесла всего семь ударов.

Если посчитать среднюю реализацию, то у "Ордабасы" лишь каждый 21-й удар становился голевым! В то же время соперникам было достаточно пробить восемь раз, чтобы огорчить Сергея Игнатовича или Бекхана Шайзада.

"Пенсионеры" и легионеры. Что можем сказать о составе?

В среднем Седнев выпускал в стартовом составе по семь легионеров, что достаточно серьезный показатель. Но больше половины игроков - футболисты, которым уже за 30. Это как казахстанцы (Асхат Тагыберген, Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Исламхан, Гафуржан Суюмбаев), так и легионеры (Игорь Пластун, Игнатович, Режиналдо, Евгений Макаренко).

Во всех линиях, кроме нападения, есть перебор возрастных футболистов, и это давало о себе знать. Любопытно, что в атаке нет 30-летних футболистов, но и это не решило командные проблемы в нападении.

Есть вопросы и к качеству легионеров. К примеру, белорусский нападающий Садовский в этом сезоне забил всего один гол в 19 матчах во всех турнирах! Он поучаствовал в четырех еврокубковых матчах, а в двух играх с "Пюником" вовсе появлялся в старте. Дарбо в 17 матчах забил четыре гола, но в еврокубках у него ни единого мяча в шести встречах. Бывший форвард сборной Украины Беседин в 16 играх этого сезона забил дважды, а в еврокубках, как у Дарбо, все по нулям. И это легионеры, от которых ждут результата.

Седнев не справился со своей задачей

С точки зрения тактики, игра "Ордабасы" как была, так и остается пресной. В этом году сбавили и лидеры-"старички", как тот же Тагыберген. И игра шымкентской команды сразу же окончательно потеряла вкус и цвет.

Тренер Седнев не смог выжать ничего из имеющегося подбора исполнителей. Рисунок игры не менялся, соперники спокойно подстраивались под "Ордабасы" и переигрывали их в их же игре.

Перед вчерашней игрой с "Пюником" Седнев обещал, что его команда будет рисковать, но мы, наоборот, увидели самую скромную атаку за все шесть матчей "Ордабасы" в еврокубках - футболисты лишь семь раз пробили в сторону ворот, хотя катастрофически нуждались в голах. Это ли риск? Не похоже.

Лишились самой явной возможности пробиться в группу

Последними двумя участниками групповых этапов еврокубков от Казахстана являются "Кайрат" (2021/22) и "Астана" (2023/24). Обе команды сыграли в Лиге конференций, выиграв чемпионат в предыдущем сезоне.

Получается, эти два клуба прошли через две "подушки безопасности", вылетев из квалификации Лиги чемпионов в Лигу Европы, а оттуда - в Лигу конференций. Но "Ордабасы" не смог проделать аналогичную работу.

Дело в том, что для вылета в Лигу Европы нужно пройти хотя бы один раунд Лиги чемпионов, но там "Ордабасы" сразу же споткнулся о "Петрокуб". В итоге команда вылетела напрямую в Лигу конференций, где права на ошибку уже не было.

Хотя соперники у шымкентцев были не самые грозные. Трансферная стоимость игроков "Ордабасы" - 11,05 миллиона евро, "Петрокуба" - 6,08 миллиона, "Дифферданжа" - 2,12 миллиона, а "Пюника" - 5,8 миллиона. При этом "Петрокуб" уже обеспечил себе группу - они сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем". Если пройдут, то попадут в группу турнира, а если проиграют, то в группу Лиги конференций. "Пюник" тоже в шаге от группы Лиги конференций - им нужно пройти словенский "Целе".

Кажется, что по выступлению "Ордабасы" в еврокубках этого сезона можно создавать пособие о том, "как не надо представлять Казахстан на континентальной арене". От чемпионов многого ждали, но в итоге болельщики получили полное разочарование.

Теперь борьбу за групповой этап еврокубков продолжает вести только один отечественный клуб: "Астана" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с норвежским "Бранном".