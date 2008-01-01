"Ответственность на нем огромная". Казахстанский специалист оценил назначение Байсуфинова

Во главе сборной Казахстана вновь местный наставник.

Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 23:53

Назначение Талгата Байсуфинова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу является правильным шагом, считает специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал плюсы данного шага.

"Конечно, было предположение о том, что команду возглавит казахстанский специалист. Он знает менталитет наших игроков, знаком с футболом, поэтому кандидатура Талгата Байсуфинова актуальная, а его назначение - своевременное. Он знаком с нашими футболистами и знает их возможности. Ответственность на нем огромная. Но я думаю, что это было правильное решение и всецело его поддерживаю", - заявил специалист.

Напомним, сборная Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022 попала в группу D, где будет соперничать с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины. Квалификационный цикл стартует в марте 2021 года. 

Байсуфинов сменил на этом посту чешского специалиста Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. 

Ранее этот казахстанский специалист уже возглавлял национальную команду - в отборочном цикле чемпионата мира-2018. 

Метки:
Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат Чемпионат мира по футболу
Футбол Сборные
0
Вчера 23:53
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