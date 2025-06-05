Оразов выступил против решения Алиева? Как это скажется на сборной Казахстана

Рамазан Оразов, на этот раз не попавший в список сборной Казахстана, высказался о своем состоянии, и эти слова предстают на контрасте того решения, которое принял Али Алиев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли в этой истории корень раздора.

Отсутствие практики или травма?

Ранее на пресс-конференции Алиев объяснил, почему не включил Оразова в окончательный список.

"Я разговаривал с Рамазаном, звонил ему. Говорил с каждым, кто был в расширенном списке, но не попал в окончательный. Рамазан сам прекрасно понимает, что из-за отсутствия игровой практики он не попал в окончательный список. Он сам признался, что это, возможно, правильное решение. У него сейчас такой период, когда он должен принимать решение, чтобы у него было больше практики. Такие игроки, с таким опытом, нам нужны. Ему осталось лишь сменить клуб или начать там играть".

Любопытно, но из того, что было сказано на пресс-конференции, не было слов относительно травмы Рамазана. Однако, он сам почему-то заостряет на этом внимание.

"Уважаемые болельщики. Я закончил сезон без травм. На данный момент я готов на 100%. Спасибо за внимание", - написал Оразов в сторис Instagram.

У Оразова были непростые отношения как с Адиевым, так и с Черчесовым

Это не первый случай, когда у Рамазана возникают напряжение в отношениях с тренерами. Например, будучи еще в "Чайке" он не сработался с Магомедом Адиевым. Правда потом, уже в сборной Казахстана тренер и игрок напротив выстроили отличную коммуникацию и Оразов был одной из самых важных фигур при Магомеде Мусаевиче.

Также определенный дисконнект у Оразова случился в прошлом году со Станиславом Черчесовым. В стартовых играх Лиги наций опытный специалист доверял Рамазану место в основе, но выездной матч с Австрией все изменил. Станислав Саламович был тотально недоволен тем, как Оразов вышел на замену вместе с Самородовым. В итоге, хавбека не включали даже в заявку на дальнейшие три игры в Лиге наций.

Справедливо ли не вызвали Оразова в сборную?

Этот год выдается крайне непростым для хавбека в индивидуальном плане. Во второй части сезона в "Силькеборге" он стал безальтернативным запасным, получал минимум практики, суммарно сыграл 34 минуты за клуб в апреле-мае.

При этом, Рамазан получал вызов и даже практику в сборной, находясь примерно в такой же ситуации в марте. Полузащитник вышел в основе в матче с Лихтенштейном, но выглядел невыразительно и уже в первом тайме получил необязательную желтую карточку.

Да, у Алиева спрашивали, почему вызван Марат Быстров, который также практически не играет в "Астане", но не вызван Оразов. В данном случае Али Ханалиевич все объяснил достаточно объективно. Да и мы все видели, как Быстров играл против Уэльса и Лихтенштейна. В тех играх Марат действительно был одним из лучших в нашем составе.

Амбиции Оразова понятны. Без них, он не состоялся бы как спортсмен. Но в то же время, исходя из всех составляющих, решение Алиева также выглядит логичным. Тренер не враг себе, тем более в позиции Оразова у сборной есть дефицит кадров. Нет сомнений, что в боевом состоянии, с постоянной игровой практикой, Рамазан не только вернется в сборную, но и в стартовый состав.

Напомним, сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

Фото: КФФ©, ФК "Силькеборг"©