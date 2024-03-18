Нуралы Алип присоединился к сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:41
©КФФ

Защитник российского "Зенита" Нуралы Алип прибыл в расположение сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Предстоящий матч против Греции Алип пропустит из-за перебора желтых карточек. Ранее сообщалось, что полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов может заменить Алипа в этом матче.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Пресс-служба КФФ показала фото совместное фото Алипа, Зайнутдинова и Абата Аймбетова ("Адана Демирспор") с первой тренировки после приезда в сборную.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Евро 2024 Футбол Чемпионат Европы по футболу Еврофутбол Греция Лига наций

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