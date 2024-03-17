Зайнутдинов сыграет на позиции Алипа в матче с Грецией - источник

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов рассматривается как игрок центра обороны в ближайшем стыковом матче с Грецией, передают Vesti.kz.

По информации Айдына Кожахмета главный тренер нашей сборной Магомед Адиев еще в феврале включил Зайнутдинова в качестве альтернативы Нуралы Алипу, который пропустит матч в Афинах из-за перебора карточек.

"Магомед Адиев, по всей видимости, задумал кое-что на Грецию. Не знаю как сейчас, но ещё в феврале штаб сборной Казахстана рассматривал как основной вариант использование Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника. Проще говоря, именно Батекой планировалось заменить дисквалифицированного Нуралы Алипа", - сообщил в своем телеграм-канале Кожахмет.

Добавим, что в "Бешикташе" и ЦСКА Зайнутдинов неоднократно играл левого центрального защитника, однако в сборной Казахстана он ни разу не выходил в этой позиции.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.