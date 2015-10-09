Новый тренер Португалии объявил решение по Роналду и составу сборной

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о будущем национальной команды и роли в ней капитана Криштиану Роналду, с которым ранее работал в саудовском "Аль-Насре", передают Vesti.kz.

Португальский специалист дал понять, что не собирается проводить масштабную перестройку сборной. По его словам, нынешний состав находится в оптимальном возрасте, а опытные футболисты, включая 41-летнего Роналду, по-прежнему способны приносить пользу команде.

"В прошлом году "Аль-Наср" провёл 50 матчей, Криштиану принял участие в 31 из них. Я заменял его 16 раз. Между нами никогда не возникало недопониманий — ни как между игроком и тренером, ни в чём-либо ещё. Я не намерен расставаться с кем-либо из футболистов, если только речь не идёт о травмах. Из 26 игроков, вызывавшихся в национальную команду, 12 работали под моим руководством. Я хорошо знаю каждого из них — все они сильные футболисты. В сборной немало талантливых игроков, и я верю в потенциал каждого. В ближайшие четыре года появятся новые футболисты; сейчас я планирую уделять больше внимания развитию молодёжного футбола. Нужна ли перестройка? На данный момент в ней нет необходимости. Лишь шесть наших игроков старше 30 лет, причём двое из них — вратари. Команду нельзя назвать возрастной: средний возраст футболистов — 28 лет, а это лучший период для спортсмена. Проблема точно не в этом", — цитирует слова Жезуша A Bola.

Первым официальным матчем сборной Португалии под руководством Жезуша станет встреча с Уэльсом, которая состоится 24 сентября.

Напомним, на чемпионате мира-2026 португальцы под руководством Роберто Мартинеса завершили выступление уже на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1 после пропущенного мяча в компенсированное время второго тайма.

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