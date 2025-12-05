Нани отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии

Португальский нападающий "Актобе" Луиш Нани опубликовал в соцсетях пост, посвященный своему звездному партнеру по национальной команде Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Нани разместил совместную с Роналду фотографию, сопроводив ее следующей подписью:

"Наследие, которое он оставил в сборной и в футболе, говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не способен перечеркнуть ни один результат. Криштиану, мне посчастливилось пережить многие из этих моментов вместе с тобой, и я прекрасно знаю, сколько ты отдал этой футболке. Я также знаю, что эта футболка значит для всех, кто сегодня представляет Португалию. Эта команда заслуживает уважения, поддержки и доверия. Удачи тебе и всей команде", - написал Нани в своем Instagram.

Накануне сборная Португалии уступила команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира стал шестым в карьере.

Вместе с Роналду Нани побеждал на Евро-2016. В финале против Франции именно игрок "Актобе" принял от травмированного Криштиану капитанскую повязку и довел команду до победы.

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