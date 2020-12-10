"Никакого прогресса". Французский журналист - о казахстанском футболе, Зайнутдинове, чемпионстве "Кайрата" и вратаре женской сборной

Димаш Тулегенов

Несколько дней назад стало известно о соперниках сборной Казахстана по отборочному циклу чемпионата мира-2022. Главная команда страны попала в группу D, в которую также вошли национальные дружины Франции, Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины. Корреспондент Vesti.kz связался с французским обозревателем портала Footballski и узнал о его главных мыслях относительно казахстанского футбола.



Дамьен Фои уже несколько лет пишет материалы о казахстанском футболе на одном из французских сайтов. Кроме того, он также пишет о ряде других восточноевропейских чемпионатов, начиная с футбола балканских стран и заканчивая чемпионатом Армении. В этом году Фои сделал интервью с советским футболистом, в 80-х выступавшим за "Кайрат", - Эдуардом Соном, который сейчас проживает во Франции. В прошлом году Дамьен писал о пяти молодых казахстанских футболистах, которые могут вырасти в больших игроков. Среди них французский журналист отметил Рамазана Каримова, Геворга Наджаряна, Нуралы Алипа, Александра Соколенко и Рината Джуматова. В 2018-м Дамьен приезжал с супругой в Казахстан, где посетил матч Лиги Европы между "Астаной" и "Ренном", а также сходил на игру "Барыса".



Для иностранного обозревателя у Фои довольно обширные знания о казахстанском футболе, поэтому интервью с Дамьеном получилось более чем интересным.



О своих чувствах, фаворитах и аутсайдерах







- Я могу назвать тебя одним из главных экспертов по казахстанскому футболу в Европе, без сомнений. Ты регулярно пишешь о местном футболе и всегда в курсе ситуации в премьер-лиге. Что ты испытал, когда понял, что национальные команды Франции и Казахстана сыграют в одной группе?



- Эмоции? Просто какой-то выкрик, потому что я очень счастлив, что сборные двух стран, которые я люблю, встретятся друг с другом. Меня беспокоит то, что Казахстан может проиграть с разгромным счетом. Это будет очень болезненно, а мои коллеги во Франции могут надо мной посмеяться (улыбается). Не знаю, как все будет. Я с нетерпением жду этих игр.



- Что ты можешь сказать о группе в целом? Способна ли Франция выиграть все свои матчи?



- Я не думаю, что Франция может выиграть все восемь матчей. У команды часто случаются проблемы в матчах с соперниками, которые играют от обороны. Я смотрел матч с Финляндией, который французы проиграли со счетом 0:2 (товарищеская игра, прошедшая в ноябре - прим. ред.). В этом матче Франция ничего не смогла сделать, потому что Финляндия защищалась очень низко и хорошо. В таких случаях французам сложно играть, потому что они любят много пространства на поле, свободы, когда получается атаковать быстро. Я не думаю, что французской сборной нравится играть против такого типа команд, которые обороняются вдесятером, как это делает Финляндия.



- Тем не менее Франция должна будет занять первое место. А кто же будет фаворитом в борьбе за вторую позицию?



- С учетом последней формы я бы сказал, что это Украина или Финляндия. Но и у Боснии и Герцеговины есть шансы, даже несмотря на то, что главные звезды сборной - Миралем Пьянич и Эдин Джеко - тоже стареют.



- А что тогда по аутсайдеру группы?



- К сожалению и без обид, я бы очень хотел, чтобы это было не так, но самой слабой сборной группы является Казахстан. У вашей команды есть лишь один игрок, который действительно соответствует европейскому уровню - Бахтиер Зайнутдинов. Я не думаю, что другие игроки могут тянуть столь высокий уровень.



С каким составом приедут французы и что думает о женской сборной Казахстана







- Многие уверены в том, что французы прибудут в Казахстан без основных игроков. Кто-то даже уверен, что приедет молодежь. С учетом того, что матч в Казахстане пройдет уже в первом туре, в марте следующего года, может ли Франция приехать с неоптимальным составом?



- Главный тренер Дидье Дешам любит брать с собой всю команду с лучшими исполнителями. И неважно, первые это матчи или последние. Ранее уже было такое, что Франция занимала первое место в отборе досрочно, но наставник все равно ставил в состав того же Килиана Мбаппе. Я думаю, что будет предоставлена какая-то возможность игрокам, которые не всегда попадают в состав, но все зависит от тренера. Считаю, что даже если не сыграет Мбаппе, то выйдут Антони Марсьяль или Оливье Жиру. В любом случае, состав будет хорошим, не стоит об этом волноваться. Но насчет игроков из команды U-21, я уверен, что это невозможно, этого не произойдет. Но это мое мнение.



- Франция и Казахстан еще ни разу не играли друг с другом. Зато несколько раз встречались молодежные сборные этих стран, а недавно сыграли и женские дружины. Ты смотрел какие-то из этих игр? Что можешь сказать?



- Я не смотрел матчи молодежных сборных, но видел игру женских команд. Если честно, я бы предпочел не смотреть этот матч... Потому что эта была полная катастрофа, это был позор. Я не понимаю, как они могли так сыграть... Ладно, может быть Франция - одна из лучших команд мира, но я все еще удивлен, как казахстанские футболистки не могут сделать три точных паса подряд, они не могут бить по воротам, и, конечно же, уровень вратаря женской сборной Казахстана просто ужасен. Она пропустила 12 голов, и люди действительно много шутили над этим вратарем. Я не хочу доводить ее, потому что, насколько я знаю, она не первый вратарь в команде, так ведь? Она не может играть с таким уровнем (в стартовом составе), это невозможно.





- Конечно же, лучший игрок - Зайнутдинов. Здесь нет никакой конкуренции, он единственный футболист с таким хорошим опытом игры в зарубежном топ-клубе. Он играл очень хорошо в "Ростове" , продолжает это делать в ЦСКА . Я не думаю, что остальная часть команды привыкла играть на международном уровне или, к примеру, противостоять французским футболистам. Я даже сомневаюсь, что у кого-то из игроков есть достаточно навыков, чтобы перейти в российский топ-клуб и играть там регулярно. Также в Казахстане есть достаточно молодых игроков. Может быть, что именно среди них появятся интересные футболисты в будущем. Но прямо сейчас я не вижу того, чтобы у казахстанских игроков была должная подготовка для выступлений на высоком уровне. Конкретных игроков выделить не могу.- Я не думаю, что такие игроки сейчас есть, за исключением Зайнутдинова. Могу сказать, что защитник Нуралы Алип - очень неплохой игрок. Но ему нужно еще много прогрессировать, прежде чем переходить в клубы топ-чемпионатов. Пока других талантов я не вижу. Может быть, они появятся в скором будущем.- Честно говоря, следя за национальной сборной, я не вижу никакого прогресса. Возможно, это вина тренера, но уровень игры все еще очень низок. Что же касается клубов, то сложно сказать об их форме из-за ситуации с коронавирусом. Было жаль смотреть на "Астану" в этом сезоне. У этого клуба явный спад, а если у "Астаны" спад, то значит, что регресс есть во всем КПЛ . Было очень грустно смотреть матчи "Астаны" как в еврокубках, так и во внутреннем чемпионате. Они играли очень плохо, это была просто катастрофа. Это очень плохо для казахстанского футбола. Я думаю, что "Астаной" можно было гордиться, как клубом, который дает молодым игрокам будущее. Они раскрыли того же Зайнутдинова.- Я не думаю, что "Кайрат" настолько прибавил. Считаю, что команда стала чемпионом только потому, что "Астана" была ужасной. Опять-таки скажу, что спад "Астаны" - большая, очень большая проблема для казахстанского футбола. Нужно подождать, посмотреть, какие изменения будут в клубе. Возможно они кого-то подпишут, что-то поменяют, а уже после этого вернутся в еврокубки. Но если этого не случится, то будет очень плохо для всего казахстанского футбола.- Потому что стране нужен флагман, который будет представлять Казахстан на международной арене. Возможно, это удастся и "Кайрату", но мы уже видели его попытки в прошлые годы, а они были безуспешны. Поэтому я сомневаюсь, что могу назвать эту команду как ту, которая будет представлять казахстанский футбол. В целом же, прогресса никакого нет. Это видно даже на примере выступлений таких команд, как "Тобол"

- Казахстанский футбол недостаточно популярен даже в своей стране. А что ты можешь сказать о Франции? Знаешь ли еще кого-то из французов, кому интересен казахстанский футбол?



- Футбол - самый популярный вид спорта во Франции, но вряд ли кто-то следит за казахстанской лигой. Но все же во Франции знают "Астану", потому что пару лет назад она играла с "Ренном", а еще потому что этот клуб участвовал в Лиге чемпионов. Также некоторые знают "Кайрат", потому что этот клуб противостоял пять лет назад "Бордо". Те люди, которые интересуются футболом, даже если только местным, думаю, немного слышали о казахстанских клубах. Но точно никто не назовет казахстанских футболистов, это практически невозможно. Я думаю, что для французов Казахстан не имеет ничего общего с футболом. Люди не интересуются казахстанским футболом, и у них нет для этого никаких знаний. Но я не думаю, что так только в футболе, в целом Казахстан не очень известен французам. Однако многие знают велокоманду Astana Pro Team и, конечно же, Александра Винокурова. Если говорить о боксе, то и он не является популярным видом спорта во Франции, поэтому я даже не могу сказать, что местные люди знают Геннадия Головкина. Больше всего о спорте Казахстана французы знают благодаря велокоманде, а еще некоторая малая часть - благодаря игре "Астаны".



- У тебя есть любимая команда из Казахстана?



- Я бы назвал любимой командой "Иртыш", но клуб обанкротился. Мне нравится то, что делала "Астана" в предыдущих сезонах в Европе. Было интересно за этим наблюдать. Я могу сказать, что мне симпатична эта команда, потому что я считаю, что она представляла весь казахстанский футбол. Также отмечу, что уважаю "Актобе" за их футбольную атмосферу в городе. Не могу назвать себя их фанатом, но мне нравится дух их болельщиков, я это уважаю. Было бы неплохо, если бы и у других клубов были такие фанаты.



- Ты общаешься с кем-то из игроков, выступающих в Казахстане, либо с кем-то из тех, кто владеет французским?



- К сожалению, нет. Раньше я общался с некоторыми игроками из КПЛ, но в настоящий момент они уже не находятся в Казахстане.







- За что ты любишь казахстанский футбол? Аудитории было бы очень интересно услышать ответ на этот вопрос...



- В последний раз я общался с тобой или с журналистом другого сайта из Казахстана. Тогда я сказал, что мне нравится казахстанский футбол, после чего меня просто растерзали в комментариях (из-за непонимания логики). Поэтому не знаю, могу ли об этом говорить (смеется). Но если серьезно, то конечно, мне очень нравится страна, поэтому я интересуюсь этим. Говоря об уровне, я снова упомяну "Астану". Было очень интересно следить за командой в Европе. Я действительно этим насладился, зарядился положительными эмоциями. В целом, я не могу сказать, что смотрю каждый матч. Я предпочитаю смотреть главные матчи, к примеру - игры "Астаны" и "Кайрата", своего рода классико, иногда их противостояния с "Ордабасы". Мне это очень нравится, поэтому я ценю это чувство. Было бы здорово, если казахстанские клубы выступали в Европе еще лучше.



Напомним, что отборочный этап чемпионата мира-2022 начнется в марте следующего года. В первом туре сборная Казахстана примет дома команду Франции. Отметим, что сама финальная часть мундиаля пройдет в Катаре. Проведения турнира запланировано на ноябрь-декабрь 2022 года.



Фото: Getty Images (1,2), ПФК ЦСКА (3), личный архив Дамьена Фои (4,5)©️