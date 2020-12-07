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Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная узнала отборочную группу и соперников.

Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в отборе на ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная сборная Казахстана попала в группу D. Ее соперником станет действующий чемпион мира Франция, а также команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

 

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп.

Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. На них будут претендовать 12 команд - десять, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах будут три плей-офф - победители трех финалов поедут в Катар.

Первые матчи отборочного раунда пройдут 24-25 марта 2021 года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке

Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. А сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат мира по футболу Франция Украина Финляндия Босния и Герцеговина

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