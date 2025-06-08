Неожиданным счетом завершился матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2026

В матче третьего тура квалификации чемпионата мира-2026 сборная Англии продлила свою успешную серию и набрала очередные три очка. В гостях команда встречалась со сборной Андорры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гости были неоспоримыми фаворитами противостояния, однако встреча неожиданно закончилась единственным голом - на 50-й минуте отличился Харри Кейн.

Теперь у англичан девять очков из девяти возможных в группе К, они все еще не пропустили ни одного мяча в квалификации, забив шесть. Что касается Андорры, то у них три поражения из трех и разница голов 0:5.

10 июня Англия проведет товарищеский матч с Сенегалом, а Андорра сыграет в гостях с Сербией в рамках отборочного цикла.

Добавим, что недавно с таким же счетом завершилось противостояние между молодежными сборными Казахстана и Андорры.