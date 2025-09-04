Названы лучший и худшие игроки сборной Казахстана в матче с Уэльсом

Лидеры сборной Казахстана по футболу получили свои оценки за матч с командой Уэльса в 5-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.
Продолжение
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Самую высокую оценку от Flashscore получил защитник Нуралы Алип — 7,0. Самые низкие рейтинги были у полузащитника Рамазана Оразова и форварда Дастана Сатпаева — по 6,1.
Напомним, что уже 7 сентября подопечные Али Алиева сыграют на выезде против сборной Бельгии.Группа J
1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)
3. Бельгия – 4 очка (2 матча)
4. Казахстан – 3 очка (4 матча)
5. Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)