Назван главный козырь Казахстана в борьбе за путевку на Евро

Известный функционер и ветеран футбола Булат Есмагамбетов поделился своими мыслями о победе сборной Казахстана над командой Беларуси в Лиге наций. В интервью корреспонденту Vesti.kz он высказался о перспективах национальной команды и оценил потенциальных соперников по отбору на чемпионат Европы.

Казахстан в Астане обыграл Беларусь и выиграл свою группу, отобравшись в дивизион B Лиги наций. Благодаря этому подопечные Магомеда Адиева получили шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи.

"Я поздравляю наших футболистов. Они добились большой победы. Игра с Беларусью была непростой. Она получилась нервозной. Первый тайм вышел равным, что и показал результат на табло. Однако во второй половине встречи казахстанцы контролировали мяч и владели инициативой. Победа была заслуженной. Я думаю, что в этой игре наша команда оставила все эмоции и в Азербайджане можно будет проверить других игроков.

Если говорить о шансах нашей команды поехать на Евро, то они есть. Небольшие, но победить можно любого соперника. По большому счету, без разницы, попадется нам Турция или Грузия. Все команды более высокого уровня. Здесь не будут прощать наши ошибки. Плюсом считаю то, что Лига наций более удобна для нашего чемпионата. Финальный турнир пройдет в июне, когда наши футболисты будут в тонусе. Это даст небольшое преимущество. Нужно сыграть успешно в двух матчах, и мечта осуществится. Если Казахстан сможет попасть на Евро, то это однозначно будет лучшая сборная в истории", - отметил Есмагамбетов.

Добавим, что 25 сентября Казахстан в последнем туре группового этапа Лиги наций сыграет в Баку с Азербайджаном.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →