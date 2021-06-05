"Нам не нужна эйфория". Тренер Северной Македонии высказался о крупной победе над Казахстаном

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски поделился своим мнением о прошедшем товарищеском матче с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

"Цель этих двух матчей (против Словении и Казахстана) заключалась в том, чтобы опробовать командные и тактические варианты, а также дать каждому футболисту возможность получить игровое время. Оба матча оказались удачными, прежде всего благодарю болельщиков за хорошую поддержку. Но нам не нужна эйфория, мы должны твердо стоять на ногах", - сказал Ангеловски Gol.mk.

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Напомним, что Северная Македония выступит на Евро-2020, в группе С она сыграет с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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