Талгат Байсуфинов нашел объяснение разгрому от участника Евро-2020

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение от Северной Македонии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

"У нас был очень хороший соперник. Конечно же, поздравляю их с победой. Хотя результат нам не подошел, мы будем улучшать его на основе этого матча. Однако это был товарищеский матч. Было много ошибок как в защите, так и в полузащите. Мы будем иметь это в виду.

Македония похожа на Украину. У команды хорошие контратаки, нам было очень интересно с ними играть. У нас много новых игроков, у которых нет такого игрового опыта. Македония выиграла, но, к сожалению, нам не удалось навязать такую ​​игру, с помощью которой можно было бы деконцентрировать соперника. Горан Пандев - ветеран футбола, но он показал высокое мастерство", - рассказал Байсуфинов македонским СМИ.

Напомним, что после этого матча казахстанская команда вернется домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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