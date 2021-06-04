Фиаско сборной Казахстана: пропустили четыре мяча от участника Евро-2020 в матче с удалением и пенальти

Сборная Казахстана по футболу крупно уступила Северной Македонии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте Абзал Бейсебеков в своей штрафной площадке нарушил правила против Элифа Элмаса, хотя игровой эпизод не тянул на фол. В итоге судья назначил пенальти, который безукоризненно реализовал Эгзиян Алиоски, разведя мяч и Стаса Покатилова по разным углам.

А перед самым перерывом команду подвел Серикжан Мужиков, который грубо сыграл против соперника, бросившись на него в подкате прямыми ногами - судья сразу же удалил с поля полузащитника "Тобола".

На второй тайм Талгат Байсуфинов выпустил на замену некоторых игроков - Мухаммеджан Сейсен сменил в воротах Стаса Покатилова, также на поле появились Гафуржан Суюмбаев и Роман Муртазаев. Не сказать, что с их выходом казахстанская команда полетела вперед, но имела свой момент, который, увы, не реализовала.

В свою очередь македонцы более бережно отнеслись к своим возможностям, забили еще три мяча и довели встречу до крупной победы. Отличились Иван Тричковски (57-я), Милан Ристовски (74-я) и Дарко Чурлинов (76-я).

Напомним, что после этого матча подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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