Месси и сборная Аргентины попали под многомиллионный иск

Лионель Месси и сборная Аргентины по футболу оказались в центре громкого юридического скандала, против них подан многомиллионный иск в США, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Sun со ссылкой на TMZ Sports, одна из крупных компаний из Майами, специализирующаяся на организации спортивных и музыкальных мероприятий, обратилась в суд с обвинениями в мошенничестве. Речь идёт о контракте, заключённом в прошлом году с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

По условиям соглашения стоимостью около 7 миллионов долларов, компания получила права на проведение двух товарищеских матчей сборной Аргентины в США – против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0), которые прошли 11 и 15 октября.

Ключевым пунктом договора было обязательное участие Месси: он должен был провести на поле не менее 30 минут в каждом матче, если не будет проблем со здоровьем. Однако в первой игре против Венесуэлы звёздный аргентинец не сыграл вовсе.

Именно этот эпизод стал поводом для претензий. Более того, ситуация вызвала ещё больше вопросов, когда уже на следующий день после пропущенного матча Месси вышел на поле в составе "Интер Майами", где оформил дубль и отдал результативную передачу.

Организаторы посчитали это нарушением условий контракта и потребовали компенсацию. В AFA попытались урегулировать конфликт, предложив альтернативу – проведение новых товарищеских матчей, в том числе с участием сборной Китая в 2026 году. Однако договориться сторонам так и не удалось.

В итоге дело дошло до суда: компания требует многомиллионное возмещение убытков, хотя точная сумма иска пока не раскрывается.

Отметим, что Месси – самый титулованный футболист в истории с 48 выигранными трофеями. В его активе рекордные восемь "Золотых мячей" и шесть "Золотых бутс". Он является чемпионом мира 2022 года, победителем Кубка Америки и Олимпийских игр.

Основную часть своей карьеры аргентинец провёл в "Барселоне", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также сборной Аргентины.

