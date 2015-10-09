Сегодня 12:25
 

Президент Бразилии назвал Неймару условие вызова в сборную на ЧМ-2026

Неймар. Фото: ©depositphotos.com/DURAOFOTO

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти, как выяснилось, обсуждал тему Неймара не только внутри команды, передают Vesti.kz.

Своим мнением о возможном участии звёздного нападающего на чемпионате мира 2026 года поделился и президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

По словам Лулы, во время разговора Анчелотти напрямую спросил его, стоит ли вызывать Неймара в состав национальной команды на мундиаль. Ответ президента был предельно ясным: всё зависит не от имени футболиста, а от его готовности.

"Я сказал Анчелотти так: если Неймар будет в хорошей физической форме, то его футбольный уровень ни у кого не вызывает сомнений", – цитируют CNN Brasil

При этом Лула отдельно подчеркнул, что одного статуса уже недостаточно. По его мнению, Неймар должен доказать не только желание сыграть на чемпионате мира, но и профессиональное отношение к делу.

"Нужно понять, действительно ли он хочет поехать на чемпионат мира. Если хочет – он должен быть профессионалом. Он может брать пример с Криштиану Роналду, может брать пример с Лионеля Месси".

Президент Бразилии дал понять, что двери в сборную для Неймара не закрыты, однако попадание в команду должно быть заслужено текущей формой, а не былыми заслугами.

"Он не должен ехать на чемпионат мира только из-за своего имени. Он должен поехать туда благодаря своим футбольным качествам".

Отметим, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 79 голов.

Напомним, что в январе 2025 года Неймар официально вернулся в "Сантос" – клуб, в котором начиналась его профессиональная карьера. 

Бразилец является воспитанником команды: он присоединился к академии "Сантоса" в 2003 году, когда ему было 11 лет, а спустя несколько лет, в 2008–2009 годах, подписал свой первый профессиональный контракт.

Возвращение в родной клуб состоялось после расторжения соглашения с саудовским "Аль-Хилялем". До этого Неймар поиграл за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".

Ранее стало известно, что Неймар может покинуть "Сантос" в ближайшее время, при этом у него уже появился конкретный вариант для продолжения карьеры.

