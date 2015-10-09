Испания
Вчера 21:36
 

Ямаль раскрыл главного вдохновителя - и это не Месси

©x.com/FCBarcelona

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

18-летнему футболисту задали вопрос о том, является ли для него источником вдохновения бразильская звезда Неймар.

"Неймар – футболист, который сформировал всё моё детство. Он мой кумир, и я всегда буду ему благодарен. Это игрок, ради которого люди готовы платить деньги за билет. Хочу поблагодарить его за всё, что он дал футболу. Надеюсь, что он сможет поехать на чемпионат мира", - сказал Ямаль.

Напомним, ранее Ямаль заявлял, что его кумиром является Неймар, а не другая легенда "Барселоны" Лионель Месси. Сам аргентинец называл Ламина своим преемником.

Ответная встреча состоится во вторник, 14 апреля, на поле "Атлетико". В первом матче каталонцы уступили со счётом 0:2 и теперь попытаются отыграться в гостях.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Барселона
Проголосовало 162 человек

